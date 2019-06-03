إطلاق سيارة رياضية متعددة الأغراض من شركة ” كارلمان “

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة “ Karlmann ” الإيطالية التي تدير أنشطتها من إيطاليا طرح سيارة رياضية متعددة الأغراض تتميز بهيكلها المدرع والمبني على تصميم “ فورد إف – 550 ” .

وتمتلك الشركة مصنعاً في إيطاليا وتمولها شركة “ إنترناشونال أوتوموتيف تكنولوجيز ” الصينية، وأعلنت عن أولى منتجاتها وهي “ كارلمان كينج ” الرياضية متعددة الأغراض.

ولم يقتصر الأمر على الهيكل المدرع، بل إن السيارة زودت بوسائل ترفيهية مثل آىلة لصناعة القهوة وشاشة تلفاز كبيرة ومقاعد من جلد التمساح. وأفاد المدير التنفيذي للشركة “ مايكل نوثدورف ” أن سعر هذه السيارة يقدر بحوالي 1.9 مليون دولار، وهو ما يجعلها أغلى سيارة رياضية متعددة الأغراض في العالم مشيراً إلى أن أحد الزبائن طلب شرائها مقابل 3.5 مليون دولار.

وكشفت الشركة عن أن عشرين عميلاً طلبوا بالفعل شراء هذه النسخة، ولكن لن يتم تسليمها قبل فترة تتراوح بين تسعة وخمسة عشر شهراً.