مواقيت صلاة عيد الفطر 2019 في مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ، بمختلف مناطق المملكة الثلاثة عشر.

وجاءت الأوقات كالتالي:

الرياض سيكون وقت صلاة العيد تمام الساعة 5:18.

مكة المكرمة 5:57.

المدينة المنورة 5:46.

جدة 6:00.

الدمام 5:00.

نجران 5:47.

جازان 5:55.

أبها 5:55.

الباحة 5:53،.

تبوك 5:56.

الجوف 5:38.

القصيم 5:31.

الحدود الشمالية 5:30.

حائل 5:37.