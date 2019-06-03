مواقيت صلاة عيد الفطر 2019 في مناطق المملكة
حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ، بمختلف مناطق المملكة الثلاثة عشر.
وجاءت الأوقات كالتالي:
الرياض سيكون وقت صلاة العيد تمام الساعة 5:18.
مكة المكرمة 5:57.
المدينة المنورة 5:46.
جدة 6:00.
الدمام 5:00.
نجران 5:47.
جازان 5:55.
أبها 5:55.
الباحة 5:53،.
تبوك 5:56.
الجوف 5:38.
القصيم 5:31.
الحدود الشمالية 5:30.
حائل 5:37.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41144 ] نشر منذ 34 دقيقة
اللهم لك الحمد والشكر والثناء على تمام نعمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41144 ] نشر منذ 32 دقيقة
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جعل الله عيدكم فرحة بأعمال قُبلت وذنوب مُحيت ، ودرجات رفعت ، ورقاب عُتقت.
• كل عام وأنتم بخير •