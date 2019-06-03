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مواقيت صلاة عيد الفطر 2019 في مناطق المملكة

مواقيت صلاة عيد الفطر 2019 في مناطق المملكة
نايف السالم(صدى):

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ، بمختلف مناطق المملكة الثلاثة عشر.

وجاءت الأوقات كالتالي:
الرياض سيكون وقت صلاة العيد تمام الساعة 5:18.
مكة المكرمة 5:57.
المدينة المنورة 5:46.
جدة 6:00.
الدمام 5:00.
نجران 5:47.
جازان 5:55.
أبها 5:55.
الباحة 5:53،.
تبوك 5:56.
الجوف 5:38.
القصيم 5:31.
الحدود الشمالية 5:30.
حائل 5:37.

 


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