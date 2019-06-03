بالفيديو.. السبر: يجوز المسح على أكثر من جورب أثناء الوضوء

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أنه يجب على من باع أرضًا واحتفظ بمالها وحال عليها الحول، فيجب أن يخرج زكاة عليها.

وأشار خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن بعض أهل العلم يرون أن من شروط المسح على الجورب عند الوضوء أن يكون الجورب متين، والبعض يرى أنه يجوز المسح على الجورب الشفاف كذلك، مؤكدًا جواز المسح عند ارتداء أكثر من جورب.

وشدّد على أن ركعتي الطواف سُنّة عن النبي ” صلّ الله عليه وسلّم ” ، ومن تركها في العُمرة فلا شيء عليه.