” شفط أكياس القمامة ” تحد جديد عبر مواقع التواصل يؤدي إلى الاختناق

أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو، يرصد انتشار تحدي جديد يحمل أسم Bin Bag Vacuum Challenge ” تحدي شفط أكياس القمامة “ ، وفيه يقوم وضع الشخص لنفسه داخل كيس كبير لجمع القمامة، ثم يتم شفط الهواء من داخل الكيس المربوط جيدًا حول الجسد، عن طريق المكنسة الكهربائية.

وعقب شفط الهواء، يظهر المتحدي وهو مشلول الحركة تمامًا، ما ينذر بوجود خطورة كبيرة للمشاركة في هذا التحدي، خاصة أنه قد يتسبب في ” الخنق “ حتى الموت.

وعلى الرغم من انتشار التحدي على مستوى العالم خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يلق رواجًا حتى الآن في الوطن العربي.

يذكر أن الكثير من التحديات اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، كان أولها ” تحدي دلو الثلج “ ، ثم توالت التحديات، وجاء أشهرها ” تحدي رقصة كيكي “ و “ تحدي الـ10 سنوات “ الخاص بالصور الشخصية، وغيرها.