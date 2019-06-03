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  3. استعدادات الفلسطينيين لتحري هلال العيد في المسجد الأقصى

استعدادات الفلسطينيين لتحري هلال العيد في المسجد الأقصى

استعدادات الفلسطينيين لتحري هلال العيد في المسجد الأقصى

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