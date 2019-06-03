سما المصري تسخر من الشامتين في تعرضها لحادث سير

القاهرة(صدى):

هاجمت الفنانة سما المصري ، الشامتين بتعرضها لحادث سير ، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت نشرت سما صورة لسيارتها عقب تعرضها لحادث سير ، وعلقت عليها قائلة: “قدر الله ماشاء فعل…الحمد لله والباب دا مابيفتحش طبعا….واحد ابن حلال حب يعيد عليا فدخل في العربيه بالشكل دا…لا ونزل من عربيته يتخانق كمان…لطيف الشعب المصري دا والله ماشي بمبدأ خبطني وبكي سبقني واشتكي….ع العيد كده ياربي؟؟؟”.

وعقب تعرضها للكثير من السخرية والشماتة بعد الحادث فنشرت تدوينة اخرى قالت فيها: “بالنسبه للشمامين اللي شمتانين في خبطه عربيتي في البوست اللي فات …هو انا حارقاك اوي كده يانطع منك له وفرحان فيا؟؟ سلامتي بالدنيا ياتيس انت وهو…انا في الجيم اهو ياشمال انت وهو ومش عايزه اصور لكم صوره كامله بجسمي كله عشان مايجلكوش مرض رعاش يانطع منك له بسبب السكس باكس بتاعتي وخسيت وايه وايه ..تاعباك سوسو وأبراج سوسو يالوووح انت وهو؟اومال هتعملوا ايه لما تشوفوا اللوك الجديد بعد العيييد؟”.