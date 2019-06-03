سما المصري تسخر من الشامتين في تعرضها لحادث سير
هاجمت الفنانة سما المصري ، الشامتين بتعرضها لحادث سير ، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .
وكانت نشرت سما صورة لسيارتها عقب تعرضها لحادث سير ، وعلقت عليها قائلة: “قدر الله ماشاء فعل…الحمد لله والباب دا مابيفتحش طبعا….واحد ابن حلال حب يعيد عليا فدخل في العربيه بالشكل دا…لا ونزل من عربيته يتخانق كمان…لطيف الشعب المصري دا والله ماشي بمبدأ خبطني وبكي سبقني واشتكي….ع العيد كده ياربي؟؟؟”.
وعقب تعرضها للكثير من السخرية والشماتة بعد الحادث فنشرت تدوينة اخرى قالت فيها: “بالنسبه للشمامين اللي شمتانين في خبطه عربيتي في البوست اللي فات …هو انا حارقاك اوي كده يانطع منك له وفرحان فيا؟؟ سلامتي بالدنيا ياتيس انت وهو…انا في الجيم اهو ياشمال انت وهو ومش عايزه اصور لكم صوره كامله بجسمي كله عشان مايجلكوش مرض رعاش يانطع منك له بسبب السكس باكس بتاعتي وخسيت وايه وايه ..تاعباك سوسو وأبراج سوسو يالوووح انت وهو؟اومال هتعملوا ايه لما تشوفوا اللوك الجديد بعد العيييد؟”.
صعيدي[ عدد التعليقات: 974 ] نشر منذ 19 دقيقة
صوره كامله بجسمي كله عشان مايجلكوش مرض رعاش يانطع منك له بسبب السكس باكس بتاعتي وخسيت وايه وايه ..تاعباك سوسو وأبراج سوسو يالوووح انت وهو مافهمت اشرحيلي هي كلمة كلمة اصله فهمي ثقيل شوي
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 15 دقيقة
وكانت نشرت سما صورة لسيارتها عقب تعرضها لحادث سير ، وعلقت عليها قائلة: “قدر الله ماشاء فعل وامس الاول تعرض الفنان عبد الله السدحان لحادث مروري ايضا عموما سلامات وما تشوفو شر وانشاء الله تكون كفارة لكم واجر وعافية وادعو لزميلكم الفنان عبد المجيد عبد الله ولجميع المسلمين بالشفاء العاجل
مراهق القرن العشرين[ عدد التعليقات: 1637 ] نشر منذ 4 دقائق
انت بترقصي من غير هدوم اصلا ياسوسو يعني قصدك بعد العيد في حاجة تفرح الشباب اشكل من كده