بالفيديو..خالد باطرفي: غير مستغرب على قطر تغيير الحقائق ونتوقع منهم أي شئ

طلال الضوي(صدى):

انتقد المحلل السياسي خالد باطرفي، اليوم الاثنين، تحفظ قطر على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين.

وقال باطرفي: اعتقد انهم وافقوا على البيانين، ولكنهم تلقوا اتصالات واحتجاجات فغيروا موقفهم ومن الممكن أن يغيروا موقفهم مرة أخرى فهذا ليس غريب على قطر.

وأضاف : وغير مستغرب على قطر تغيير الحقائق ونتوقع منهم أي شئ، حيث أن البيانين ناقشوا القضية الفلسطينية بالتفصيل، فكيف تنكر ولا يمكن أنكاره.

وأشار إلى أن قطر تتحفظ على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، مضيفًا أن الجميع يعلم أن تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا.