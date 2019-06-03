نتيحة غريبة.. العراك مع شريك الحياة يجنبك الموت المبكر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد باحثون في دراسة جديدة وغريبة النتائج، أن العراك والاختلاف مع الشريك ينعكس بشكل إيجابي على صحتك، وذلك من خلال إطالة العمر وخفض خطر الوفاة المبكرة.

وأوضح الباحثون أن هذه النتيجة مشروطة، بمعنى أنها واقعية في حال نفّس الطرفين عن غضبهما ومشاعرهما، ففي حال قام أحد منهما بضبط مشاعر الغضب وعدم الإفصاح عن مشاعره ستكون النتيجة معاكسة، وسيرتفع خطر الوفاة المبكرة.

وأشارت الدراسة، إلى أن قيام أحد الشركاء بعدم المصارحة بمشاعره وأفكاره أثناء الخلاف، من شأنه أن يسبب تراكم للمشاعر السلبية بداخله، بالتالي زيادة خطر الإصابة بالتوتر، ومن ثم تدهور العلاقة، وللأسف قد يصل الأمر إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة؛ لذلك فالعراك والمصارحة هما الأفضل.