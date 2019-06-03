الشيخ ” المخضوب ” في ذمة الله

سعيد العجل(صدى):

انتقل الى رحمه الله صباح يوم الاثنين ٢٩ رمضان فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله المخضوب قاضي التمييز السابق بمحكمة التمييز بمنطقة الرياض.

والفقيد رحمه الله بدأ حياته الدراسية بالدلم ثم انتقل الى الرياض طلبا للعلم. وقد تخرج من كلية الشريعه في الرياض عام ١٣٧٩ هجرية ، وعين بعد تخرجه مساعدا لرئيس محكمة الإحساء.

كما أنه يرحمه الله عمل بالتفتيش القضائي بوزارة العدل مفتشا قضائيا ثم عمل بعد ذلك في محكمة التمييز ورأس دائرة حقوقية فيها.

والفقيد رحمه الله طلب العلم على يد عدد من كبار المشائخ والعلماء منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي درس عنده وتتلمذ على يديه في مدينة الدلم.

و كان له رحمه الله خدمه طويلة في مجال العمل الحكومي تجاوزت اربعين عاما اغلبها في سلك القضاء كلف خلالها بالعديد من المهام والقضايا في مختلف مناطق المملكه وشارك في العديد من اللجان الحكوميه، وكانت له رحمه الله اسهامات متنوعه ففي التعليم ساهم في انشاء اول مدرسة حكومية متوسطة في الدلم ، وفي الكهرباء كان من المؤسسين لشركة الكهرباء في الدلم، بالاضافة الى العديد من الاعمال والمساهمات الخيريه الاخرى.

والشيخ من أحفاد الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب العلامة المشهور .والفقيد والد المهندس صالح المخضوب وكيل أمانة منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة..

وستتم الصلاة على الفقيد يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع الجوهره البابطين بالصحافة ..