مركز النشاط الاجتماعي بالاسامله العثمانية ينظم مهرجان ” عيدنا أحلى “

احمد مسملي(صدى):

ينظم مركز النشاط الاجتماعي بالاسامله العثمانية التابع للجنة التنمية الاجتماعية الاهليه باابوعريش حفل المعايدة لعيد الفطر المبارك للأهالي أول أيام عيد الفطر المبارك (عيدنا أحلى) في استراحة لانتانا بالاساملة بحضور شيخ قبيلة الاساملة الاستاذ/عيسى محمد مسملي واعيان القبيلة.

ويتخلل المهرجان عددمن البرامج والفقرات المتنوعه والممتعه بحضور ضيف الشرف المعلق الرياضي الاستاذ/ عيسى الحربين وبمشاركة ابرز نجوم همى همك ونجوم الانشاد والمسرح وعروض ومسرحيه و اوبريت والعاب هوائيه و ملعب صابوني ودوري رياضي على ملعب الوسام لفئة المعتزلين والشباب وفنون شعبيه و سحوبات وجوائز واعلان الفائزين بالمسابقة الرمضانيه التى نظمها المركز.

وذلك باشراف من رئيس،مركز النشاط الاجتماعي بالاسامله العثمانيه وعضو المجلس البلدي الاستاذ/ علي محمد علي مسملي ونائبه الاستاذ/محمد احمد مسملي الذي عقد عدد من الاجتماعات مع اللجان العامله في هذا المركز خلال هذا الشهرالكريم ومناقشة ابرز الانشطة المنفذه والاستعداد على اقامة حفل المعايدة الاهالي لهذا العام بمشاركة اللجنة الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه والعلاقات العامه والاعلاميه وقدم رئيس المركز الاستاذ/علي محمد علي مسملي خالص الشكر والعرفان لجهود اللجان العامله في هذا المركز.

وكما قدم شكره لمجلس الادارة السابق على جهودهم المبذولة في السنوات السابقة ويرحب بجميع الاهالي بحضور حفل المعايدة عيدنا احلى وكل عام وانتم بخير