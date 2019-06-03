سيدة تطلب الخلع من زوجها بسبب ” فأر “

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بسبب خوفه من الفئران وتركه لها ذات مرة تواجه الفأر بمفردها.

وفي التفاصيل، قالت السيدة إنها عاشت حياة زوجية سعيدة فكان زوجها يلبي طلباتها، وعقب شهرين من الزواج انتقلا لمنزل آخر بمنطقة شعبية، ليستخدم المبلغ الذي وفره من فرق السعر بين العقارين في تعويض خسارته في المقاولات.

وأوضحت أنها فوجئت بامتلاء المنزل بالحشرات، ولم تستطع تنظيفه على مدار شهر كامل؛ بينما في أحد الأيام سمعا صوتًا في إحدى الغرف، وكان مصدره ” فأر “، مضيفة أن زوجها هرب خارج المنزل، صارخًا: ” فار فوق في البيت “.

وأشارت إلى إنها انتظرت عودة زوجها، لكنه لم يعد وطالبها بالنزول لمقابلته في الشارع، فتشاجرت معه، وأغلقت هاتفها فلم يسأل عنها أو يعود إلى منزله: ” أغلقت منزلي وذهبت إلى منزل أهلي، وبعد فترة طويلة، قررت طلب الطلاق من زوجي لكني فوجئت برفضه الشديد، ومطالبته بالمعيشة في منزل أهله هو، رفضت وقتها وشعرت باستحالة المعيشة معه ” .