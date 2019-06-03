تنبيه هام من حساب المواطن للبنوك قبل إيداع الدعم 

نايف السالم(صدى):

أكد حساب المواطن على عدم أحقية البنوك في استقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة، مطالبا مَن يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسسة النقد.

وورد لخدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا من أحد المستفيدين، قائلا:” هل يحقّ للبنك الخصم من حساب المواطن علمًا أن البنك الذي أتعامل معه وضع حسابي بالسالب فكيف أضمن عدم خصم المبلغ؟”.

وقال حساب المواطن: لا يحقّ للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي.