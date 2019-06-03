بلدية طريف تواصل أعمال رفع وإزالة المخلفات من الأحياء الداخلية

فاطمه النداء(صدى):

قامت بلدية محافظة طريف ممثلة بإدارة الخدمات قسم النظافة بمواصلة جهودها في رفع وإزالة المخلفات الصلبة من الساحات بالأحياء الداخلية للمحافظة والتي تؤدي إلى تكون أكوام من النفايات التي بدورها تؤدي لتكاثر الحشرات الضارة وانتشارها .

كما قامت البلدية بأعمال الكنس ( الآلي ) اليومية بالأحياء الداخلية وإزالة الأتربة المتواجدة بشوارع وطرقات المحافظة ، وذلك ضمن جهود بلدية محافظة طريف في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري