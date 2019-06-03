سبب تسليم بطاقات ائتمان لقادة المدارس 

عادل الحربي(صدى):

لفت مصدر مسؤول إلى وجود توجه لدى وزارة المالية ووزارة التعليم، لتسليم قادة المدارس بطاقات ائتمانية، للصرف على العمليات التشغيلية للمدارس الدورية، تكون بديلة عن العهد، موضحا أن يتم ذلك بداية العام الدراسي المقبل.

وأبان المصدر أن يتم تسليم قادة المدارس بطاقات ائتمانية يأتي ضمن «محفظة اعتماد» التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا، وهي عبارة عن محفظة إلكترونية تتاح للجهات الحكومية، ومن خلالها يتم إدارة وتنفيذ والتحكم بالعمليات المالية المتعلقة بالجهة الحكومية بكل سرعة وكفاءة.