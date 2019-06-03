ديجينيك يكشف عن النادي ” الأكثر احترافية ” في المملكة 

طلال الغامدي(صدى):

قال اللاعب الأسترالي ميلوش ديجينيك مدافع نادي الهلال إنه سعيد بالتواجد في صفوف الزعيم.

ولفت ديجينيك: الهلال نادٍ ممتاز وهو الأكثر احترافية في آسيا ولدينا كل شيء، وأيضًا العديد من اللاعبين المحليين يتحدثون الإنجليزية، موضحا أن المشجعون مميزون، والملعب ممتلئ دائمًا، ولذلك أنا راضٍ جدًا عن تواجدي هنا.

وأشار ديجينيك: ” إن كان الباب مفتوحًا لي، بالتأكيد أود العودة، أنا لم أنجز مهمتي بعد مع ريد ستار .. ما زال هناك الكثير لنقدمه سويًا، لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث”.

وتابع أن نادي الهلال يعتزم الاستغناء عن المدافع الأسترالي ديجنيك لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع منه سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا 2019، لتبدأ الإدارة في البحث عن محترف بديل.