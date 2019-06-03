خبراء : هذه الأسباب تحرمكم من مقابلة عمل ثانية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في العلاقات الاجتماعية ، عن أسباب يقوم بها الأشخاص الذين يبحثون عن عمل ، تحرمهم من اختيارهم لمقابلة عمل ثانية، رغم اعتقادهم بأن المقابلة الأولى جرت بشكل جيد .

وأوضح الخبراء ، أن أول تلك الأسباب هو إفساد المقابلة الأولى من خلال مناداة مدير التوظيف باسم خاطئ وإظهار عدم معرفة الكثير من المعلومات عن الشركة، والتحدث بشكل غير مهذب أو الوصول لموعد المقابلة متأخراً .

وبينوا ، أن الأسباب تشمل عدم قول القصة المناسبة من خلال تجهيز الشخص نفسه لسرد قصص خاصة بمهاراته ومؤهلاته وكيفية توافقها مع متطلبات الشركة، وكذلك عدم إرسال رسالة شكر لمديري التوظيف بعد انتهاء المقابلة، بالإضافة إلى عدم اتباع الإرشادات عبر إرسال جميع المواد المطلوبة في مقابلة العمل مثل السيرة الذاتية ونماذج الأعمال السابقة.

وحذر الخبراء من الإلحاح على مدير التوظيف بعد انتهاء المقابلة الأولى في حال عدم وجود رد، وكذلك وضع معلومات غير مناسبة حول الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.ونبه إلى أهمية أن يكون المرشح للوظيفة على علم بما يقوله عنه الأشخاص الذين يذكر أسماءهم باعتبارهم مرجعاً في حالة الرغبة في السؤال عنه.