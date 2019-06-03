ماليزيا تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

كوالالمبور(صدى):

كشفت ماليزيا، أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر؛ حيث تعد أول دولة إسلامية تتحرّى هلال شهر شوال.

وفي السياق نفسه، أوضح مركز الفلك الدولي، أمس الأحد، إن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا؛ بينما رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط، وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط.

وأشار إلى أن رؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الاثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.