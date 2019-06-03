انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء وعودة التيار لجميع متضرري عسير
أكد فريق إدارة الأزمة بإمارة منطقه عسير لأهالي المنطقة انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء وعودة التيار لجميع المتضررين. وامير عسير إذ يشكر وزراء الطاقة و المياه و الصحة و شركة الكهرباء على جودة تنسيقهم مع الفريق؛ يقدم أسفه للأهالي عما حصل مؤكداً حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم لعدم تكراره مستقبلاً.
كما تنوه امارة منطقة عسير وبالتنسيق مع السعوديه للكهرباء أنه على المشتركين الكرام الذين لازال لديهم انقطاعات في التيار الاتصال مباشرة على الرقم ٩٣٣ بعد أن تم رفع جاهزيته. أو من خلال أيقونة تواصل معنا في تطبيق الكهرباء على الأجهزة الذكية وسيكون فريق الدعم بالشركة في خدمتهم فوراً.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 13 دقيقة
نقطة سوداء في تاريخكم يالكهرباء .
لا وبعد الانقطاع في رمضان وصيف بعد ..وايام عيد على الابوااب وامطار..
لاتعتذروا . شوفوا. لكم طريقة اجمل من هدر الكلام ..عوضوهم اعفوهم لو مؤقتا..