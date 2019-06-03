انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء وعودة التيار لجميع متضرري عسير

أبها(صدى):

أكد فريق إدارة الأزمة بإمارة منطقه عسير لأهالي ⁧المنطقة ⁩ انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء ⁩وعودة التيار لجميع المتضررين. وامير عسير⁩ إذ يشكر وزراء ⁧الطاقة⁩ و ⁧المياه⁩ و ⁧الصحة⁩ و ⁧شركة الكهرباء ⁩ على جودة تنسيقهم مع الفريق؛ يقدم أسفه للأهالي عما حصل مؤكداً حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم لعدم تكراره مستقبلاً.

كما تنوه امارة منطقة عسير⁩ وبالتنسيق مع ⁧السعوديه للكهرباء⁩ أنه على المشتركين الكرام الذين لازال لديهم انقطاعات في التيار الاتصال مباشرة على الرقم ٩٣٣ بعد أن تم رفع جاهزيته. أو من خلال أيقونة ⁧تواصل معنا⁩ في تطبيق ⁧الكهرباء⁩ على الأجهزة الذكية وسيكون فريق الدعم بالشركة في خدمتهم فوراً.