تعويضات تصل إلى 200 ريال مستحقة للمتضررين من انقطاع الكهرباء

عادل الحربي(صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، في بيان إعلامي عن حقوق المشتركين الذين انقطع عنهم التيار الكهربائي، والتعويضات التي يحق لهم الحصول عليها من الشركة المزودة للخدمة.

وقالت الجمعية في البيان ، أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية يبلغ 75 ريالًا، ويصل إلى 200 ريال.

وأشارت إلى أنه يحق للمستفيد الحصول على تعويض قدره 75 ريالًا في حال انقطاع “الكهرباء” في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، بالإضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية.كما أكدت أنه يحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك لأكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

يذكر أن مجلس إدارة شركة الكهرباء قرر تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من: (منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة)، بخصم 25% من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ التزامًا من الشركة بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.