اعترافات مثيرة لمنى فاروق وشيما الحاج بشأن قضية الفيديوهات الإباحية  

القاهرة(صدى):

تخلت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج عن صمتهما بشأن قضية الفيديوهات الإباحية التي تورطتا بها مع المخرج والنائب المصري خالد يوسف.

وأقرت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج أمام النيابة العامة، مؤكدتان قيام خالد يوسف بتصوير الفيديو الجنسي لهما بعد أن جعلهما تسكران وتفقدان القدرة على التحكم بنفسيهما.

ولفتت منى فاروق إلى أنها كانت تبلغ من العمر 23 عاما وقت تصوير الفيديو وأن خالد يوسف أغواها بوعوده الكاذبة بتحقيق الشهرة والنجومية لها قبل أن يفعل فعلته.