ظهور مبعوث ” هانوي ” القتيل برفقة كيم

بيونج يانج(صدى):

كشفت صورة عن ظهور مسؤول كوري شمالي كبير، بعد إعدامه إثر فشل المفاوضات في هانوي بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل فني حضره كبار مسؤولي البلاد.

وسبق وتم الحكم على كيم يونغ شول الذي كلّف بالعمل التحضيري لقمة هانوي وسافر إلى العاصمة الفيتنامية بالقطار الخاص لكيم جونغ أون، أرسل إلى معسكر للعمل، بالأشغال الشاقة، عقب فشل قمة هانوي التي عقدت في فبراير الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن كيم كان مع كبار مسؤولي البلاد — بمن فيهم الزعيم كيم جونغ أون وزوجته ري سول جول وكبار مسؤولي الحزب الحاكم وكبار القادة العسكريين — في عرض قدمته فرقة لزوجات من هواة الفن.

وكانت لجنة الاستخبارات في البرلمان الكوري الجنوبي، ذكرت في أبريل أن كيم يونغ شول عوقب بسبب إدارته لقمة هانوي، مع أنه تم تعيينه مؤخرا عضوا في لجنة شؤون الدولة، إحدى الهيئات العليا التي يرئسها كيم جونغ أون، لكن اسم كيم يوغ شول ورد بين المسؤولين الذين قالت الوكالة الكورية الشمالية إنهم حضروا العرض الفني.