العراقي ريان الفهد يغني للمملكة ” من أرض بابل لنجد العذيه “

الرياض(صدى):

أعاد راد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع من أغنية ” من أرض بابل لنجد العذيه ” التي أهداها الفنان العراقي، ريان الفهد، إلى المملكة .

وتحمل الأغنية رسالة محبة من العراق، كما تقول كلماتها – حيث أرض الحضارات – إلى المملكة العربية السعودية، وتتغنى بخادم الحرمين الشريفين وعدله، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والأغنية من كلمات الشاعر سليمان الهذال، وألحان وأداء الفنان العراقي، ريان الفهد، وسبق للفنان أن نشر مقاطع من هذه الأغنية على صفحته في إنستغرام، وذلك في اليوم الوطني السعودي الماضي، وقد ظهر وهو يؤدي مقطعاً قصيراً من الأغنية في حفل خاص.

وتتحدث الأغنية عن شعور المحبة العميق بين الشعبين، السعودي العراقي، وتذكّر بالروابط الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين، كما تتغنى كلماتها بالخصال العربية الأصيلة مثل النجدة والحزم والعزم والنخوة العربية.