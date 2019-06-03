الهند تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

نيودلهي(صدى):

حذرت الهند من موجة حر شديدة في المناطق الشمالية والوسطى بالبلاد، اليوم الاثنين، بعد أجواء حارة مماثلة، الأحد؛ حيث سجلت مدينة تشورو في ولاية راجستان بشمال الهند أعلى درجة حرارة في البلاد، إذ بلغت 48.9 درجة مئوية، الاثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وتوجد ثمانية من أعلى 15 بقعة حرارة في العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في الهند والبقية في باكستان المجاورة؛ فيما أوضح رامرتان سونكاريا، المسؤول في تشورو، إن المدينة أصدرت تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة وأعدت عنابر للطوارئ في المستشفيات مزودة بمكيفات هواء ومبردات وأدوية إضافية.

ولقى 17 شخصا حتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بسبب موجة الحر في ولاية تيلانجانا الجنوبية؛ فيما قال مسؤول بالولاية إنه سيؤكد عدد القتلى بعد التأكد من أسباب الوفاة.