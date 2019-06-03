أب يطعن ابنه حتى الموت خوفا على الناس 

طوكيو(صدى):

أقدم رجل ياباني على قتل ابنه الانعزالي طعنًا؛ خوفا من إلحاق الضرر بالناس، وتعتبر هذه الواقعة، بعد أيام فقط من حادث طعن جماعي نفذه رجل انعزالي وأحدث هزة عنيفة في اليابان.

وضبطت شرطة طوكيو هيدياكي كومازاوا بتهمة الشروع في القتل بعد مزاعم بأنه طعن ابنه بسكين، ويواجه كومازاوا تهم بالقتل بعد وفاة الابن.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كومازاوا، وهو مبعوث سابق لدى جمهورية التشيك، أبلغ المحققين أنه شعر بقلق من ابنه بعد أنباء الأسبوع الماضي، بأن رجلًا يحمل سكينًا هاجم مجموعة من التلميذات وقتل اثنتين وأصاب 17.