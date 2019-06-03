سياحة الباحة تكثف جولاتها الميدانية على الفنادق والشقق المفروشة

محمد السعران(صدى):

نفّذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، جولات تفتيشية مفاجئة على منشآت الإيواء السياحي،

شملت عدداً من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالمنطقة؛ للاطلاع على مدى تطبيق مشغلي قطاع الإيواء بمعايير الجودة المطلوبة؛

وفقاً لمعايير التصنيف، ومواءمة أوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة، ومدى جاهزيتها لاستقبال زوار المنطقة خلال موسم صيف ١٤٤٠هـ.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة الاستاذ/زاهر بن محمد الشهري ، أن الهيئة تسعى لمتابعة جودة الخدمات المقدمة

من قبل مشغلي منشآت الايواء السياحي والحد من ظهور منشآت مخالفة خصوصاً خلال موسم الصيف؛ مؤكداً أن هذه الزيارات

تحظى باهتمام سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية؛ وتنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس الهيئة

بعمل جولات دورية لمعرفة مدى رضا السائح والزائر عن الخدمات السياحية المقدمة، والسعي مع مشغلي الخدمة لتطبيق لوائح وأنظمة تشغيل المرافق السياحية.

كما أن قطاع الايواء السياحي بمنطقة الباحة شهد زيادة في عدد ونوعية المنشآت الجديدة والتي تم ترخيصها من قبل فرع هيئة السياحة من خلال الترخيص

لعدد من الفنادق والمنتجعات والنزل السياحية والوحدات السكنية التي تخدم زوار المنطقة.