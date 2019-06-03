إصابة شاب في حادث تصادم مركبة بكرافان متنقل بطريق شرائع مكة

نايف السالم(صدى):

شهد الطريق الرئيسي لشرائع مكة ، حادث تصادم مركبة بكرفان متنقل مستقر على قارعة الطريق ما أسفر عن إصابة شاب ” قائد المركبة ” ، بإصابات متفرقة في الرأس والذراعين ومناطق عدة بالجسم .

وكان استقر الشاب ومركبته تحت ” الكرhفان ” بعد أن أدت قوة الارتطام إلى نقله من قارعة الطريق إلى وسطه؛ ليستقر على المركبة وقائدها.

وتمكّن عدد من المواطنين من استخراج الشاب من مركبته المهشمة وكانت الدماء قد غطت معظم جسده من جرّاء النزيف الذي كان يعانيه وتعدد إصاباته.