بالفيديو .. لأول مرة عودة Austro-Daimler الكلاسيكيكة بقطع مرسيدس

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نجحت شركة استرو دايلمر بالتعاون مع مرسيدس في انتاج علامتها التجارية Austro-Daimler من جديد في هجين من AMG GTو AMG SLS أثار اهتمام العملاء والمنتجين على السواء .

وتعتبر هذه المرة الأولى لعودة موديل قديم مرة اخرى ، خاصةً مع مقدمتها الطويلة وابوابها النورسية مثل AMG SMS مع تصميم غير معتاد ، كما تأخد قطع من مرسيدس AMG GT .

وقامت الشركة بتزويدها بمحرك بمحركات كهربائية هجينة مع بطاريات عالية الآداء ، لتصل قوة المحرك إلى 1.198 حصان ، و1600 نيوتن – متر ، جعلتها تنطلق 100كم خلال 2.5 ثانية ، حتى تزيد السرعة إلى 340 كم /ساعة .

ومن المتوقع ان تقوم الشركة بإنتاج فئات اخرى مستبطة من موديلات قديمة على نفس النهج ، ومنها ذات السقف المفتوح ، دون الكشف عن تفاصيل .