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الموعد النهائي لعرض مسلسل ” فالنتينو ” بعد إلغائه  

الموعد النهائي لعرض مسلسل ” فالنتينو ” بعد إلغائه  
القاهرة(صدى):

أشار المنتج المصري تامر مرسي، إلى أن مسلسل الفنان عادل إمام، الذى يحمل عنوان ” فالنتينو “ ، من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2020، بعد إلغاء عرضه خلال الموسم الحالي، مع تداول أنباء عن ظروف صحية ألمت بالزعيم.

وعرض تامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “ ، صورة بوستر يحمل صورة الزعيم مطبوع عليه موعد عرض المسلسل في رمضان المقبل، ومصحوبًا بالقنوات الناقلة له.

وقال المنتج الشهير في تعليقه على الصورة: ” هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم “ ، وذلك بعد غيابه عن الشاشة لأول مرة منذ سنوات.

وقام الفنان عادل إمام خلال مسلسل ” فالنتينو “ بتجسيد شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة.


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