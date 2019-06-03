مفاجأة صادمة عن أصل بعض البشر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات، عن مفاجأة صادمة بشأن أصل بعض البشر قائلة أن حوالي مليار شخص على كوكب الأرض يعودون إلى حضارات من خارج كوكب الأرض، وجاء ذلك بناء على تحاليل الدم وغيرها من المؤشرات التي كانت تتمتع بها هذه الفئة من الأشخاص.

وأوضح العلماء المشاركين في الدراسات، أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بعامل سلبي لنظام الزمرة الدموية الريسوسية ويمتلكون شعرا أحمر اللون بالإضافة إلى تمتعهم باللون الأزرق والأخضر للقدحية.

وأشاروا إلى أن لديهم درجة حرارة الجسم أقل من الطبيعي، كما يعتقد أن أسلاف الكائنات الفضائية يعانون من العديد من المشاكل أثناء الحمل والولادة بسبب هذه الميزات.