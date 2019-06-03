دعي صالونات التجميل.. فقط ماء الأرز لتطويل شعرك ونضارة بشرتك
تعتبر نضارة البشرة وصحة الشعر من اهم مقومات الجمال لدى المرأة التي تجعلها تنفق الكثير من الأموال على المستحضرات المختلفة وصالونات التجميل .
وكشف موقع ” Medical Newstoday ” عن طريقة بسيطة وغير مكلفة تضمن لكل امرأة ما جمال بشرتها وطول شعرها وتقويته وهي استخدام ” ماء الأرز ” .
ووفقاً لخبراء التجميل فإن ماء الأرز يحتوي على 80% من النشا والفيتامينات والأحماض الأمينية ، والذي يمكن الحصول عليه بعد نقع الأرز في الماء لمدة 30 دقيقة وتصفيته .
واكد الموقع ان ماء الأرز يعمل على ترطيب الشعر ونموه بشكل اسرع وإزالة تشابكه كما انه يزيد من لمعانه .
ويمكن استخدامه بعد غسل الشعر بالشامبو إذ يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل مرة اخرى بالماء الفاتر .
كما نصح الخبراء بوضع ماء الأرز على البشرة من خلال قطنة مبللة به ، إذ يساعد على إفراز الكولاجين ، ونضارة البشرة ومكافحة الشيخوخة .
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