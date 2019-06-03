دعي صالونات التجميل.. فقط ماء الأرز لتطويل شعرك ونضارة بشرتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر نضارة البشرة وصحة الشعر من اهم مقومات الجمال لدى المرأة التي تجعلها تنفق الكثير من الأموال على المستحضرات المختلفة وصالونات التجميل .

وكشف موقع ” Medical Newstoday ” عن طريقة بسيطة وغير مكلفة تضمن لكل امرأة ما جمال بشرتها وطول شعرها وتقويته وهي استخدام ” ماء الأرز ” .

ووفقاً لخبراء التجميل فإن ماء الأرز يحتوي على 80% من النشا والفيتامينات والأحماض الأمينية ، والذي يمكن الحصول عليه بعد نقع الأرز في الماء لمدة 30 دقيقة وتصفيته .

واكد الموقع ان ماء الأرز يعمل على ترطيب الشعر ونموه بشكل اسرع وإزالة تشابكه كما انه يزيد من لمعانه .

ويمكن استخدامه بعد غسل الشعر بالشامبو إذ يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل مرة اخرى بالماء الفاتر .

كما نصح الخبراء بوضع ماء الأرز على البشرة من خلال قطنة مبللة به ، إذ يساعد على إفراز الكولاجين ، ونضارة البشرة ومكافحة الشيخوخة .