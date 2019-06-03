بعد تحفظ قطر على القمم الثلاث.. إعلامي شهير للحمدين: ” بل البيان واشرب مايته ” 

طلال الضوي(صدى):

أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن تحفظ قطر على بيانات قمم مكة الإسلامية والعربية والخليجية، الصادر عن الخارجية القطرية لن يغير شيئا.

ولفت موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة ” صدى البلد ” : ” تحفظ قطر في مؤتمرات القمة لا يقدم ولا يؤخر.. وبيان الخارجية القطرية الصادر اليوم بشأن التحفظ على بيانات القمة الخليجية والعربية والإسلامية جاء بأوامر من تركيا اللي رفعت العصاية وإيران، رغم أن قطر لم تتحفظ في نهاية المؤتمر “.

ورد موسى على بيان قطر، قائلا: “ بل البيان واشرب مايته ” ، موضحا أن قطر شاركت في القمم الخليجية والعربية والإسلامية بضغط أمريكي.

وتابع: “ أمريكا هي من أرغمت قطر على إرسال وفد لحضور الثلاث قمم ”.