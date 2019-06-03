  • الثلاثاء 4

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. أُصيب بحروق.. امرأة تتهم شقيقها بحرق مركبتها في مكة
  • نشر : منذ يوم واحد
  • 4٬914
  • 2
  • حوادث

أُصيب بحروق.. امرأة تتهم شقيقها بحرق مركبتها في مكة

أُصيب بحروق.. امرأة تتهم شقيقها بحرق مركبتها في مكة
نايف السالم(صدى):

تقدمت امرأة ببلاغ للجهات الأمنية تتهم فيه شقيقها بحرق سيارتها، أثناء توقفها أمام منزلها بمكة المكرمة.

وعن التفاصيل، أوضحت مصادر أن شقيق صاحبة المركبة كان حاضرًا أثناء اشتعال المركبة كما أنه أٌصيب بحروق من الدرجة الثانية، كما أنه لاذ بالفرار عند حضور الهلال الأحمر، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وتحقق الجهات الأمنية في الواقعة؛ للكشف عن ملابسات القضية.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5882 ] نشر منذ 8 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 8 ساعات

طيب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *