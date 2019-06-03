أُصيب بحروق.. امرأة تتهم شقيقها بحرق مركبتها في مكة

نايف السالم(صدى):

تقدمت امرأة ببلاغ للجهات الأمنية تتهم فيه شقيقها بحرق سيارتها، أثناء توقفها أمام منزلها بمكة المكرمة.

وعن التفاصيل، أوضحت مصادر أن شقيق صاحبة المركبة كان حاضرًا أثناء اشتعال المركبة كما أنه أٌصيب بحروق من الدرجة الثانية، كما أنه لاذ بالفرار عند حضور الهلال الأحمر، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وتحقق الجهات الأمنية في الواقعة؛ للكشف عن ملابسات القضية.