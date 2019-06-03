وزير الطاقة: علاقاتنا مع روسيا تتجاوز النفط ومنظمة أوبك

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الطاقة، خالد الفالح، خلال لقاء صحفي ، علاقاتنا مع روسيا تتجاوز النفط ومنظمة ” أوبك ” ، وتعاوننا في اتساع وكلا البلدين لديهما إمكانات هائلة “، مشيرا إلى أن البلدين يتعاونان في مجالات متعددة من الاستثمار إلى البحوث المشتركة في مجال الطاقة وصولا إلى إمدادات القمح إلى المملكة.

وأضاف الفالح ، أن العوامل الأساسية لسوق النفط حاليا تظل جيدة‎، مشددا على أن الدول المصدرة للنفط المنضوية في اتفاق ” أوبك+ ” ، والبالغ عددها 24، ملتزمة بتحقيق التوازن في سوق النفط.

وأضاف، أن الشركات الروسية تدرس الاستثمار في السعودية، وكذلك ” أرامكو ” ” وسابك ” تدرسان الاستثمار في مشاريع غاز وبتروكيميائيات في روسيا، فعلى سبيل المثال، تدرس ” سايبر ” ، أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، بناء مصنع للمطاط في السعودية بقيمة مليار دولار بالتعاون مع ” أرامكو ” و ” توتال ” الفرنسية.

كما تتطلع بعض شركات الروسية الرائدة في مجال خدمات الطاقة للاستثمار في السعودية للوصول إلى أسواق النفط والغاز المتنامية في منطقة الخليج.

يٌشار أنه بعد أيام سيقوم الفالح بزيارة إلى روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سيعقد الأسبوع الجاري.