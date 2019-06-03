احذري رسم الحناء في العيد .. ” تسبب أمراض جلدية خطيرة “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحرص الكثير من النساء على رسم الحناء قبيل عيد الفطر المبارك دون وعي بالمخاطر الصحية على الجلد وما تسببه من اضرار .

وحذرت الدكتورة هدى الشوربجي، استشاري الأمراض الجلدية من هذه العادة مؤكدة إضافة مواد كيماوية ضارة على الحناء لتثبيت الرسومات مما يسبب حساسية بالجلد والتهابات وبقع او تقرحات صديد وغيرها من المضاعفات الخطيرة .

واضافت انه يجب ملاحظة ظهور بعض الأعراض حال قيام المرأة برسم الحناء لسرعة إسعافها وهي ” تورم الجلد ، وتقشيره ، وجفافه ، بالإضافة إلى الحكة الشديدة والتورم .

واكدت انه يجب على المرأة في تلك الحالة اتباع بعض الإرشادات لتجنب المضاعفات وهي كالتلي :

– استخدام لوشن ملطف للجلد .

– استخدام كريمات مضادة للحساسية وتحتوي على نسبة كورتيزون .

ونصحت بغسل اليدين بالماء الفاتر وعدم وضع ثلج عليها لتجنب التهابها بدرجة اكبر .