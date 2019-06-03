علي العنزي(صدى):

أقدم قائد مركبة بمنطقة الجوف على تعديل هيكل ” المركبة ” الخاصة به، بطريقة مخالفة لنظام المرور.

حيث قام بكتابة اسم ماركة السجائر ” مارلبورو ” على المركبة، كما رسم حصانًا بحجم كبير على هيكل سيارته.

وبناءً على ذلك، ضبطت إدارة مروة الجوف قائد المركبة وقامت بحجزها لعرض سائقها على الهيئة المرورية، لتشديد العقوبة بحقه.

بالصور.. ” مركبة مارلبورو ” .. قائد سيارة يخالف نظام المرور بالجوف

أقدم قائد مركبة بمنطقة الجوف على تعديل هيكل ” المركبة ” الخاصة به، بطريقة مخالفة لنظام المرور.

حيث قام بكتابة اسم ماركة السجائر ” مارلبورو ” على المركبة، كما رسم حصانًا بحجم كبير على هيكل سيارته.

وبناءً على ذلك، ضبطت إدارة مروة الجوف قائد المركبة وقامت بحجزها لعرض سائقها على الهيئة المرورية، لتشديد العقوبة بحقه.