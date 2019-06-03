” مركبة مارلبورو ” .. قائد سيارة يخالف نظام المرور بالجوف
أقدم قائد مركبة بمنطقة الجوف على تعديل هيكل ” المركبة ” الخاصة به، بطريقة مخالفة لنظام المرور.
حيث قام بكتابة اسم ماركة السجائر ” مارلبورو ” على المركبة، كما رسم حصانًا بحجم كبير على هيكل سيارته.
وبناءً على ذلك، ضبطت إدارة مروة الجوف قائد المركبة وقامت بحجزها لعرض سائقها على الهيئة المرورية، لتشديد العقوبة بحقه.
بالصور.. ” مركبة مارلبورو ” .. قائد سيارة يخالف نظام المرور بالجوف
أقدم قائد مركبة بمنطقة الجوف على تعديل هيكل ” المركبة ” الخاصة به، بطريقة مخالفة لنظام المرور.
حيث قام بكتابة اسم ماركة السجائر ” مارلبورو ” على المركبة، كما رسم حصانًا بحجم كبير على هيكل سيارته.
وبناءً على ذلك، ضبطت إدارة مروة الجوف قائد المركبة وقامت بحجزها لعرض سائقها على الهيئة المرورية، لتشديد العقوبة بحقه.
اترك تعليقاً