الجمارك: بعد عيد الفطر التطبيق الرسمي لترخيص المقاهي بتقديم التبغ

نايف السالم(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك ، أنه بعد تفاهمات عدة بين عدة جهات حكومية منها وزارة الصحة ، سيتم التطبيق الرسمي للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها بعد عيد الفطر .

وأشارت الهيئة ، إلى أنه سيتم تحصيل الرسوم على التطبيق الجديد لمنتجات لصالح الوزارة لتوجيهها إلى برامج مكافحة التدخين وآثاره، ولا يشمل التطبيق المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت الهيئة العامة للجمارك إلى أن جميع المنافذ سواء البحرية أو البرية أو الجوية يتواجد فيها ممثلون لهيئة الغذاء والدواء، وسيسمح لكل مسافر بحمل جهاز شيشة واحد، فيما ستحال أجهزة الشيشة الإضافية التي يعثر عليها لدى المسافرين إلى هيئة الغذاء والدواء باعتبارها الجهة المخولة للفسح أو عدمه.

ووفقاً لتعميم الهيئة رقم 38621 تم التوجيه برفع الحظر عن استيراد الشيشة والسيجارة الإلكترونية ووسائل تدخينها، وتكون الجهة المختصة بالفسح الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبين التعميم أنه يسمح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب جهاز واحد فقط من أصناف الشيشة الإلكترونية أو السيجارة الإلكترونية.

وأكد التعميم أنه يسمح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب عدد 200 سيجارة ذات التسخين الكهربائي، والسماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب كمية (60 ملجم) من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية.

ولفت التعميم إلى أن ما زاد عن الكميات المسموح للمسافرين اصطحابها في التصريح بها يتم عرضها على الهيئة العامة للغذاء والدواء ومعاملتها معاملة التبغ ومشتقاته واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عليها، فيما وجه الخطاب العمل بالتنظيم الجديد من تاريخ 14 /9 /1440 الموافق 19 /5 /2019.