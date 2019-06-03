تشييع جثامين أستاذة الفقة وأبنائها ضحايا حريق مكة.. فجرا بالحرم

نايف السالم(صدى):

أدت جموع غفيرة ، الصلاة على الدكتورة عزيزة الشهري أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة جدة، التي لقيت مصرعها صباح أمس، هي وثلاثة من أبنائها؛ جراء حريق اندلع بمنزلهم في بطحاء قريش بمكة المكرمة ، بعد صلاة الفجر بالمسجد الحرام ، ثم ووريت جثامينهم مقبرة شهداء الحرم خلف حجز الشرائع بمكة، وسط مشاهد باكية.

وكان حي بطحاء قريش بمكة المكرمة، قد شهد أمس حريقًا اندلع في شقة بإحدى العمائر، وخلّف الحريق وراءه أربع وفيات (أمًّا وثلاثة من أبنائها)؛ حيث تعمل الأم في جامعة جدة أستاذًا للفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية؛ بينما الأبناء أحدهم طالب بالسنة الأخيرة في كلية الطب بجامعة أم القرى، والآخر مهندس.