دواء جديد يزيد احتمالات الشفاء من سرطان الثدي بنسبة 70%
ألقت دراسة أمريكية الضوء على دواء جديد لمكافحة سرطان الثدي بديلاً عن ” الكيماوي ” ، حيث يرفع هذا الدواء احتمالات شفاء النساء المصابات بالمرض درجة كبيرة.
ويُسمى هذا العلاج بمادة ” ريبوسيكليب ” ، ويرفع احتمالات الشفاء بنسبة 70% بعد 3 سنوات ونصف من بدء العلاج، ففي الحالات التي عولج بها المرضى بدواء بديل، ارتفعت احتمالات الموت بنسبة 29% .
وعن الدراسة، فقد تناولت الدراسة 670 امرأة تحت سن الستين أصبن بسرطان الثدي، حيث أظهرت أن هذه المادة قادرة على الحد من نشاط الأنزيمات المؤثرة في انشطار الخلايا السرطانية.
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