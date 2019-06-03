دواء جديد يزيد احتمالات الشفاء من سرطان الثدي بنسبة 70%

واشنطن(صدى):

ألقت دراسة أمريكية الضوء على دواء جديد لمكافحة سرطان الثدي بديلاً عن ” الكيماوي ” ، حيث يرفع هذا الدواء احتمالات شفاء النساء المصابات بالمرض درجة كبيرة.

ويُسمى هذا العلاج بمادة ” ريبوسيكليب ” ، ويرفع احتمالات الشفاء بنسبة 70% بعد 3 سنوات ونصف من بدء العلاج، ففي الحالات التي عولج بها المرضى بدواء بديل، ارتفعت احتمالات الموت بنسبة 29% .

وعن الدراسة، فقد تناولت الدراسة 670 امرأة تحت سن الستين أصبن بسرطان الثدي، حيث أظهرت أن هذه المادة قادرة على الحد من نشاط الأنزيمات المؤثرة في انشطار الخلايا السرطانية.