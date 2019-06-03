بالصور.. الغفيلي أمينًا عامًا لجائزة التميز لصعوبات التعلم

سعيد العجل(صدى):

تم تعيين الأستاذ رائد بن عبدالعزيز الغفيلي أمينا عاما لجائزة التميز في الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم.

ويعد الغفيلي من القيادات التربوية المتميزة في مجال التربية الخاصة، وله إسهامات عديدة في مجال صعوبات التعلم، لاسيما في جائزة التميز لصعوبات التعلم في الدورات السابقة.

وقد أعرب الغفيلي عن امتنانه على الثقة التي حضي بها من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة المجال، والذي ينعكس إيجابا على ذوي صعوبات التعلم وأسرهم ومعلميهم.

كما بيّن الغفيلي أن الدورة الثامنة لجائزة التميز ستكون بنسخة مختلفة بمشيئة الله تعالى، وسيتم الإعلان عن شروط المشاركة وضوابطها في العام القادم 1441هـ والتي من شأنها الرقي بمستوى الأعمال المقدَّمة للمشاركة في الجائزة.