دوري الأمم الأوروبية يستخدم تقنية الـ ” VAR “

طلال الغامدي(صدى):

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد ” VAR ” في نهائيات دوري الأمم في البرتغال المقرر إقامتها هذا الأسبوع؛ حيث تم استخدام هذه التقنية في كأس العالم 2018 في روسيا، وفي أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكشف الاتحاد الأوروبي، عن اطلاع مدربي منتخبات البرتغال وإنجلترا وسويسرا وهولندا على كيفية استخدام هذه التقنية في أبريل الماضي، فيما رحَّب جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا باستخدامها.

وأوضح ساوثجيت: ” لا يوجد نظام يعمل بنسبة 100% لكنه نجح في تصحيح أخطاء رئيسية وواضحة. إجمالًا اتخذ هذا النظام في النهاية القرارات الصحيحة ” .