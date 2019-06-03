ترامب يهاجم عمدة لندن: ” أنت فاشل ” 

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدة لندن صادق خان قبل هبوط طائرته بلحظات: ” مستر خان الذي قال في وقتٍ سابق إن المملكة المتحدة ” لن تبسط السجادة الحمراء ” لترامب- كان ” فاشلاً متحجر المشاعر ” ، لكن الرئيس أوضح أنه لا يزال يتطلع إلى زيارته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وصل إلى المملكة المتحدة، صباح اليوم الإثنين، في زيارة مثيرة للجدل وتستمر ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب؛ في زيارته أعضاء من العائلة الملكية، لمناقشة قضايا التغير المناخي وشركة التقنية الصينية ” هواوي ” ، في محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وعبر ترامب؛ عن إعجابه بالسيدة ماي؛ فمن المتوقع أن تظهر اختلافات في الرأي في أثناء محادثاتهما التي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء.