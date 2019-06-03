السر وراء اختلاف الفلكيين في تعيين دخول شهر شوال
عقب الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي عضو هيئة كبار العلماء على اختلاف الفلكيين في حساب شهر شوال.
وأوضح العصيمي عبر حسابه في موقع “تويتر ” أن اختلاف أقوال الفلكيين في تعيين دخول شهر شوالٍ سنة ١٤٤٠ برهانٌ جليٌّ على جلالة مأخذ الشَّرع في إثبات دخوله برؤية الهلال لا بالحساب؛ ليُسر الأوَّل وتمكُّنِ عمومِ الخلق منه، وعُسرِ الثَّاني واختصاصِه ببعضهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25971 ] نشر منذ 5 ساعات
المعنى من هذا الكلام يا شيخ ؟
بكره صيام والا عيد ؟
عوافي[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 5 ساعات
كل عام وانتم بخير …
رجل من أقصى المدينة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله , يريد الله لعباده اليسر , وبعض العباد يريد العسر , وكأن الخطأ مصيبة لو حدث والله يريد بالأمة اليسر في كل شأنها والله غفور رحيم , فلا نصبح مثل اليهود عندما أمرهم الله في ذبح البقرة , فقاموا يعسرون على انفسهم بكثرة الأسئلة حتى شق عليهم , ولو انهم امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى وذبحوا أي بقرة لكفتهم , وها نحن , يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نفطر أذا رأينا الهلال ونقول لا , يجب أن نتأكد بالعلوم الأخرى وزادت المشقة علينا وبلا فائدة !!
ماوكلي[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 1 ساعة
بكره عيد بس يمكن صيام لصعوبة الرؤيه
ابو فهد[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 1 ساعة
العيد يوم الاربعاء باجماع الفلكيين والخبراء في جميع انحاء العالم ايام رمضان جميلة وروحانية الصيام والعبادة والصلاة والقيام والصدقة والتراحم بين الاهل والارحام والاصدقاء اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصومنا يا اكرم الاكرمين