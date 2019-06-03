السر وراء اختلاف الفلكيين في تعيين دخول شهر شوال 

علي القحطاني(صدى):

عقب الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي عضو هيئة كبار العلماء على اختلاف الفلكيين في حساب شهر شوال.

وأوضح العصيمي عبر حسابه في موقع “تويتر ” أن اختلاف أقوال الفلكيين في تعيين دخول شهر شوالٍ سنة ١٤٤٠ برهانٌ جليٌّ على جلالة مأخذ الشَّرع في إثبات دخوله برؤية الهلال لا بالحساب؛ ليُسر الأوَّل وتمكُّنِ عمومِ الخلق منه، وعُسرِ الثَّاني واختصاصِه ببعضهم.