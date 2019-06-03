الحسناء التي أوقفت نهائي الأبطال توضح حقيقة حظر حسابها على ” إنستجرام ” 

واشنطن(صدى):

حظر موقع ” إنستجرام ” الوصول إلى حساب فتاة حسناء بعدما اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، إثر تلقيه مئات الآلأف من طلبات المتابعة من معجبين.

وكانت فتاة شابة تدعى كينسي ولنسكي اقتحمت أرضية ملعب بلباس وهي شبه عار في حدود الدقيقة 18 من المباراة التي كانت تجرى بين ليفربول وتوتنهام.

وعرضت الشابة كينسي مقطع فيديو عبر موقع ” تويتر ” توضح فيه أن حسابها على إنستجرام ” تعرض للاختراق وليس للحظر “.

واتضح أن الفتاة الحسناء اقتحمت الملعب بهدف الترويج لموقع يقدم ” محتوى إباحيا ” ، يملكه حبيبها، المدعو فيتالي، والذي يشتهر على يوتيوب بفيديوهات ” المقالب “.

ولم يكن حسابها آنذاك على إنستجرام يضم سوى نحو 250 ألف معجب، وبعد انتشار صورها ومعلوماتها على المواقع الاجتماعية، تلقى حسابها عددا ” قياسيا ” من المعجبين والمعجبات.

وفي أقل من 24 ساعة، أصبح حساب ولنسكي يضم نحو مليوني ونصف مليون معجب، الأمر الذي أدى إلى تدخل عاجل من إدارة الموقع الاجتماعي.