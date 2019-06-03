السفارة الأمريكية بالسودان: المجلس العسكري غير مسؤول ولا يستطيع أن يقود شعب
دعت السفارة الأمريكية بالسودان إلى وقف الهجمات ضد المتظاهرين محملة المجلس العسكري السوداني مسئولية احداث العنف بين المتظاهرين ومدنيين آخرين .
وقالت السفارة في تغريدة عبر تويتر : الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين، خطأ ويجب أن تتوقف .
واضافت : المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول .
وكانت السودان قد شهدت قبل عدة آيام تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة بإنتقال السلطة للمدنيين ، فيما اعتبر المجلس ان هناك منطقة للثوار وهي منطقة كولومبيا باتت تشكل تهديد امني وخطر على السودان ما ادي إلى زيادة حدة التوترات .
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5803 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابعدوا عنهم وهم بخير
مسالم[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 56 دقيقة
المصيبة ان الأخوة في السودان يحبون الجدال لأبعد الحدود والمصيبة الكبرى ان هناك من يحاول الوقيعة بين الشعب والجيش كما أراد تجار الدين وآسيادهم ان يفعلوا في مصر والمصيبة الاكبر ان الجيش السوداني ضعيف ولا يستطيع السيطرة على الأمور كما فعل الجيش المصري القوي… أخشى أن ينزلق السودان لهاوية لن يخرج منها.. الله يستر