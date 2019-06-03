السفارة الأمريكية بالسودان: المجلس العسكري غير مسؤول ولا يستطيع أن يقود شعب

الخرطوم(صدى):

دعت السفارة الأمريكية بالسودان إلى وقف الهجمات ضد المتظاهرين محملة المجلس العسكري السوداني مسئولية احداث العنف بين المتظاهرين ومدنيين آخرين .

وقالت السفارة في تغريدة عبر تويتر : الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين، خطأ ويجب أن تتوقف .

واضافت : المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول .

وكانت السودان قد شهدت قبل عدة آيام تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة بإنتقال السلطة للمدنيين ، فيما اعتبر المجلس ان هناك منطقة للثوار وهي منطقة كولومبيا باتت تشكل تهديد امني وخطر على السودان ما ادي إلى زيادة حدة التوترات .

اقرأ ايضاً :