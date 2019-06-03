جوارديولا يوضح موقفه من العودة لبرشلونة

طلال الغامدي(صدى):

أوضح بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من إمكانية العودة لتدريب برشلونة، قائلًا إن زمنه على مقاعد الفريق الكتالوني بات من الماضي.

وقال جوارديولا: ” مرحلتي كمدرب انتهت هنا (في برشلونة)، الآن وقت أجيال جديدة، لكن كلما تمكنت من الذهاب للكامب نو سأفعل بكل تأكيد “؛ فيما ودع برشلونة منافسات دوري الأبطال من الدور نصف النهائي بشكل مرير أمام ليفرلول.

وعلق جوارديولا: ” برشلونة فريق جيد جدا وكذلك ليفربول، الفريق الإنجليزي هو بطل أوروبا وقوي جدا، عندما يكون هناك مستوى كبير ولا تكون في يومك، فستخسر “؛ فيما دافع عن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بعد الفشل.

وأضاف: ” بخلاف صداقتنا الرائعة، فالفيردي يبدو مذهلا ” متابعًا: ” لقد قام بعمل جيد جدا، صحيح أنه خسر في دوري أبطال أوروبا، لكننا جميعا نخسر، أنا أحتفل باستمراره، لقد تمكن من حصد لقب الليغا مرتين متتاليتين وقدم كرة جيدة، من الجميل أن يبقى البارسا وفيا لأسلوبه ” .