” المحاسبين ” تكشف عن عدد مكاتب وشركات المحاسبة في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أوضح أحمد المغامس، أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين، أن عدد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة العاملة في السوق بالمملكة بلغ أكثر من 200 مكتب وشركة محاسبة ومراجعة.

ولفت إلى أن نسبة التوطين في تلك المكاتب والشركات بلغت نحو 30%، موضحا أن دور هيئة المحاسبين في توطين الوظائف يقتصر على تدريب وتأهيل المحاسبين لتمكينهم من العمل، في حين تعمل الوزارة على توظيفهم بعد حصولهم على التدريب والتأهيل من قبل الهيئة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة المحاسبين القانونيين، وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وقعت في مارس الماضي مذكرة تعاون، لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو.