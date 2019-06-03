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دراسة تكشف نتيجة صادمة بالجسم حال تناول 25 كوب قهوة باليوم

دراسة تكشف نتيجة صادمة بالجسم حال تناول 25 كوب قهوة باليوم
لندن(صدى):

استطاعت دراسة بجامعة الملكة ماري البريطانية ان تدرء كل المخاوف الصحية المعروفة عن الإكثار من تناول القهوة ، نافية تماماً ما يُشاع حول الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والشرايين بسسب الإكثار من تناولها .

وشملت الدراسة اختبار تناول القهوة على ثلاث مجموعات بإجمالي 8000 شخص ، الأولى تتناول كوب واحد في اليوم ، والثانية تتناول من كوب ثلاثة ، والثالثة تتاول اكثر من ذلك إلى حد 25 كوب باليوم الواحد .

وكشفت الدراسة بعد خضوع الجميع لإختبارات النبض وموجات الآشعة تحت الحمراء ، ان هؤلاء المفرطين في تناول القهوة لم يتأثروا بأي اعراض مخيفة على صحة القلب او الدماغ ، مع الأخذ في الإعتبار بعوامل العمر والوزن والتدخين .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 26 دقيقة

الأعتدال مطلوب في كل شئ …

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