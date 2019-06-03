زيدان يرغب في ضم محمد صلاح لريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين، على اقتراب اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الانتقالات الصيفية المقبلة بناءً على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأوضحت أن ريال مدريد يتابع عن كثب تألق محمد صلاح مع ليفربول وينوي التعاقد معه في الصيف الجاري؛ لافتة إلى أنه حاول التعاقد مع الفرعون المصري في الصيف الماضي، لكن ليفربول طلب 200 مليون يورو من أجل التخلي عن هداف ” البريميرليغ “.

ويصل عقد صلاح مع ليفربول حتى يونيو 2023، ولا ينوي ” الريدز ” بيع صلاح أو أي نجم من نجوم الفريق الذين أعادوا المجد للنادي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في التاريخ، ويرغب ” الريدز ” في الموسم المقبل في استعادة لقب ” البريميرليغ ” الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.