إعادة مباراة الوداد المغربي والترجي بملعب محايد

نواف السالم(صدى):

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي؛ بعدما أثارت مباراتهم الكثير من الجدل.

وكشف مصادر موثوقة لـ ” سكاي نيوز العربية ” ، أنه سيتم النظر في ملف الوداد؛ وذلك في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد التي ستجتمع غدا الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعن الملعب التي ستقام به، أوضحت المصادر أنه قد يكون بإحدى الدول الخليجية أو في فرنسا أو الجزائر، ففي حال تم إقرار المباراة فإنها ستقام من دون جمهور لتفادي أي أعمال شغب.

يُذكر أن اللقاء كان قد توقف مساء الجمعة بعد نحو ساعة على انطلاقه بعد إلغاء هدف للوداد في الشوط الثاني، عادل به النتيجة التي كان الترجي متقدما بموجبها في الشوط الأول (1-صفر).

حيث أطلق الحكم الغامبي، باكاري غاساما، صافرته معلنا نهاية المباراة وتتويج الترجي للمرة الرابعة؛ وهو الأمر الذي أثار غضب الفريق المغربي الذي طالب بالاحتكام إلى الإعادة التلفزيونية ” الفار ” وهو ما لم يحدث نظرا لوجود عطل في تلك التقنية.