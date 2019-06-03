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لغز رسالة انتحار بجامعة مصرية يربك الطلاب والجهات الأمنية

لغز رسالة انتحار بجامعة مصرية يربك الطلاب والجهات الأمنية
القاهرة(صدى):

تسببت رسالة غامضة تفيد بالتهديد بالإنتحار داخل إحدى الجامعات المصرية في حالة من الهلع والإرتباك بين الطلاب وإدارة الجامعة .

وشهدت كلية الصيدلة بجامعة بني سويف رسالة مكتوب بها : “سأنتحر يوم 13 – 6 – 2019. سأموت يوم ولدت ” ، وقام صاحب الرسالة بلصق ثلاثة اشرطة من ادوية يتناولها للعلاج من القلق والوسواس القهري والإكتئاب الحاد .

وتشهد الكلية حالة استنفار امني مع اقتراب الموعد المذكور ، وفقاً لتصريحات عميد الكلية الدكتورة “هبة فاروق ” ، التي اكدت اتخاذ كافة التدابير الإحترازية .

كما قامت الكلية بحصر جميع الطلاب الذين يتوافق تاريخ ميلادهم مع يوم 13 يونيو ، والإجتماع مع اسرهم للتأكد من سلامة ابنائهم النفسية ، والإستماع إلى الشهود من الطلبة الذين عثروا على الورقة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2608 ] نشر منذ 12 دقيقة

نسأل الله الهداية لجميع المسلمين ويكفينا شر الفتن

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 566 ] نشر منذ 5 دقائق

قولوا له توصي بشىء.يبطل
المريض ما يجيبها بالدقه هذة
ولي يبغى ينتحر يستحيل يعلم

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